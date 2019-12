Präsident Macron spricht bei Besuch in Elfenbeinküste von "erheblichem Erfolg"

Französische Soldaten töten in Mali mehr als 30 Dschihadisten

Abidjan (AFP) - Französische Soldaten haben bei einem Einsatz in Mali mehr als 30 Dschihadisten getötet. Wie Frankreichs Präsident Emmanuel am Macron am Samstag bei einem Besuch in der Elfenbeinküste bekanntgab, wurden bei dem Einsatz nahe der umkämpften Stadt Mopti 33 "Terroristen neutralisiert". Zwei malische Polizisten, die von den Dschihadisten als Geiseln gefangengehalten wurden, seien befreit worden. Macron sprach von einem "erheblichen Erfolg" im Kampf gegen die Dschihadisten.

Französische Truppen kämpfen in der Sahel-Zone gegen Dschihadisten © AFP

Die Einsatz des französischen Militärs in der Region ist seit dem Tod von 13 französischen Soldaten bei einer Hubschrauberkollision in Mali Ende November umstritten. Es handelte sich um den bislang schwersten Zwischenfall bei dem französischen Militäreinsatz gegen Islamisten in der Sahel-Zone seit 2013.

Frankreich hat im Kampf gegen Dschihadisten derzeit rund 4500 Soldaten in der Sahel-Zone stationiert. Die Bundeswehr ist in Mali ebenfalls im Rahmen von Missionen der UNO und der EU präsent.