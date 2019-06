Nehama Rivlin litt an Lungenfibrose

Frau des israelischen Präsidenten Rivlin gestorben

Jerusalem (AFP) - Die Ehefrau des israelischen Präsidenten Reuven Rivlin ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Wie das Präsidialamt in Jerusalem mitteilte, erlag Nehama Rivlin am Dienstag einer Lungenfibrose. Nehama Rivlin litt seit Jahren an der Lungenerkrankung. Wenn sie an der Seite ihres Mannes öffentliche Verpflichtungen wahrnahm, trug sie einen Sauerstofftank bei sich.

Archivfoto von Reuven und Nehama Rivlin © AFP

"Wir haben alle für ihre Gesundheit gebetet", erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Angesichts des Todes von Nehama Rivlin übersende er dem Präsidenten und seiner Familie Beileid "vom Grunde meines Herzens". Die Labour-Abgeordnete Shelly Jetschimowitsch nannte Nehama Rivlin eine "kluge, lustige, lebendige und ungewöhnlich bescheidene" Frau.

Nehama Rivlin wurde in der Region Scharon im Zentrum Israels als Tochter ukrainischer Einwanderer geboren. Sie studierte an der Hebräischen Universität von Jerusalem Naturwissenschaften und arbeitete dort als Forscherin. Die Ehe mit Reuven Rivlin wurde 1971 geschlossen. Die Verstorbene hinterlässt drei Kinder und sieben Enkel. Das Präsidentenamt hat in Israel eine weitgehend repräsentative Funktion ohne große Machtbefugnisse.