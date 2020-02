Acht weitere Verdächtige sollen an dem Mordfall beteiligt gewesen sein

Frau von Lesothos Regierungschef des Mordes an dessen Ex-Gattin beschuldigt

Maseru (AFP) - Im südafrikanischen Lesotho hat die Polizei die Frau von Ministerpräsident Thomas Thabane des Mordes an dessen Ex-Gattin beschuldigt. Neben Maesaiah Thabane seien noch acht weitere Verdächtige in Lesotho und Südafrika formell der Tat beschuldigt worden, sagte Vize-Polizeichef Paseka Mokete am Dienstag. Die Ermittlungen seien damit "zufriedenstellend abgeschlossen".

Lethosos Regierungschef Thomas Thabane © AFP

Die 42-jährige Maesaiah Thabane war vergangenen Monat untergetaucht, nachdem sie von der Polizei zu einer Vernehmung vorgeladen worden war. Ein Gericht stellte daraufhin Haftbefehl aus. Am Dienstag stellte sie sich schließlich der Polizei.

Lipolelo Thabane, die frühere Frau des Regierungschefs, war im Juni 2017 am Rande der Hauptstadt Maseru erschossen worden. Zwei Tage später wurde ihr Mann in sein Amt eingeführt. Das Ehepaar hatte sich einen erbitterten Scheidungskrieg geliefert.

Auch der mittlerweile 80-jährige Thomas Thabane wurde von der Polizei in dem Mordfall befragt. Er versuchte erfolglos, Lesothos Polizeichef Holomo Molibeli abzusetzen. Vor diesem Hintergrund forderte Thabanes eigene Partei den Rücktritt des Regierungschefs. Inzwischen hat sich Thabane dem wachsenden Druck gebeugt und seinen Rücktritt angeboten. Ein Datum dafür nannte er jedoch nicht.