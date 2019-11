Freigelassener ukrainischer Filmemacher Senzow spricht im EU-Parlament

Straßburg (AFP) - Der im Rahmen eines spektakulären Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine freigekommene Filmemacher Oleg Senzow spricht am Dienstag (12.00 Uhr) im EU-Parlament in Straßburg. Die EU-Abgeordneten hatten den Ukrainer im vergangenen Jahr mit dem Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit ausgezeichnet. Den Preis soll Senzow nun nachträglich persönlich in Empfang nehmen.

Senzow mit seiner Tochter Alina © AFP

Der Filmemacher war 2014 festgenommen worden, nachdem er öffentlich gegen die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland protestiert hatte. 2015 wurde er in einem international kritisierten Prozess zu 20 Jahren Haft verurteilt. 2018 trat er in einen monatelangen Hungerstreik und forderte die Freilassung aller politischen Gefangenen aus der Ukraine. Anfang September dieses Jahres kam er schließlich frei.