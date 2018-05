Polizei spricht von guter Stimmung und hat Lage "im Griff"

Friedliche Straßenfeste zum Tag der Arbeit in Berlin

Berlin (AFP) - In den Berliner Bezirken Kreuzberg und Friedrichshain sind die Feierlichkeiten zum 1. Mai am Nachmittag zunächst friedlich verlaufen. "Bisher ist die Lage stabil, wir haben alles im Griff", erklärte die Polizei am Dienstag. Obwohl bekannte Kreuzberger Straßenfeste wie das "Myfest" und das "MaiGörli" bereits am frühen Nachmittag "sehr gut besucht" gewesen seien, habe es keinen Anlass für Sperrungen oder Auflösungsaktionen gegeben.

Das "Myfest" in Berlin © AFP

"Die Leute sind überwiegend gut gelaunt, die Stimmung ist entspannt", erklärte ein Polizeisprecher. Wegen zahlreicher parallel stattfindender Veranstaltungen war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz: Stadtweit waren rund 5300 Beamten auf Kundgebungen, Versammlungen und Straßenfesten unterwegs, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Zur Zahl der Teilnehmer bei den Straßenfesten machte die Polizei keine Angaben.

Das Parkfest "MaiGörli" im Görlitzer Park musste gegen 17.00 Uhr wegen Überfüllung geschlossen werden. Zuvor hatte die Polizei bereits einzelne Zugänge zum Fest gesperrt, weil der Andrang zu groß wurde. "Derzeit haben wir eine hundertprozentige Auslastung", erklärte ein Polizeisprecher. Das entspreche in etwa einer Anzahl von 10.000 bis 15.000 Besuchern im Park. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Zugänge bis auf Weiteres gesperrt.

Für den Abend planten linke Aktivisten, ohne Anmeldung bei den Behörden ihre traditionelle sogenannte Revolutionäre Demonstration zum 1. Mai in Berlin-Kreuzberg zu starten. In der Vergangenheit war es bei Demonstrationen rund um den 1. Mai immer wieder zu Ausschreitungen in Berlin und auch in Hamburg gekommen. In den vergangenen Jahren verliefen die Proteste jedoch weitgehend friedlich.