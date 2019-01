US-Repräsentantenhaus stimmt für Ende der Haushaltssperre

Fronten im Haushaltsstreit in den USA weiter verhärtet

Washington (AFP) - Im US-Haushaltsstreit sind die Fronten weiter verhärtet. Die neu gewählte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, bekräftigte am Donnerstag, dass ihre Partei keine Mittel für den Bau der von US-Präsident Donald Trump geforderten Mauer an der Grenze zu Mexiko freigeben werde. Das US-Repräsentantenhaus stimmte später mit seiner neuen demokratischen Mehrheit für ein Ende der aus dem Konflikt um die Mauer resultierenden Haushaltssperre.

Nancy Pelosi vor dem neuen Abgeordnetenhaus © AFP

Pelosi hatte bereits in ihrer Antrittsrede nach ihrer Wahl am Donnerstag gesagt: "Wir machen uns keine Illusionen, dass die Arbeit leicht sein wird oder dass wir alle in dieser Parlamentskammer immer einer Meinung sein werden."

Die 78-Jährige rief die Abgeordneten dazu auf, sich bei allen Meinungsverschiedenheiten Respekt zu zollen: "Lasst uns einander und die Wahrheit respektieren", forderte Pelosi. Trump lud sie via Twitter für den 29. Januar ein, seine Rede an die Nation im Repräsentantenhaus zu halten. Am Freitagvormittag (15.30 Uhr MEZ) wollen Spitzenvertreter der Demokraten bei einen Treffen im Weißen Haus zudem erneut eine Lösung im Haushaltsstreit suchen.

Peslosi war zuvor zur Vorsitzenden des im November neu gewählten Repräsentantenhauses gewählt worden, in dem die Demokraten nun die Mehrheit haben. Mit dieser Mehrheit stimmten die Demokraten später für ein Ende der Haushaltssperre, die vor Weihnachten in Kraft getreten ist, weil sich Regierung und Parlament nicht auf einen Haushalt einigen konnten. Knackpunkt ist die Finanzierung der von Trump geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Zwei von den Demokraten am Donnerstag vorgelegte Entwürfe wurden von der Kongresskammer angenommen. Um in Kraft zu treten, müssten sie jedoch noch den von den Republikanern dominierten Senat passieren. Diese hatten bereits deutlich gemacht, dass sie nicht einmal über die Maßnahmen abstimmen würden. Auch Präsident Trump hatte dem Gesetz bereits im Vorhinein eine Absage erteilt, weil es kein Geld für die Grenzmauer vorsieht.

Die beiden Entwürfe sehen eine Übergangshaushalt vor, der den sogenannten Shutdown vorerst außer Kraft setzen und die Finanzierung der Regierungsbehörden bis zum 8. Februar sicherstellen soll. In dieser Zeit soll dann ein Kompromiss über Maßnahmen gegen illegale Einwanderung gefunden werden.

Kurz nach der Wahl Pelosis gratulierte Trump seiner künftigen Gegenspielerin im Repräsentantenhaus. Bei einer überraschend einberufenen Pressekonferenz lobte er den "sehr, sehr großen Erfolg" der Abgeordneten aus dem Bundesstaat Kalifornien. "Hoffentlich werden wir zusammenarbeiten und viele Dinge umsetzen, wie Infrastruktur und vieles andere", sagte Trump mit Blick auf die Demokraten. "Ich weiß, dass sie das unbedingt wollen."

Anschließend lenkte Trump die Aufmerksamkeit erneut auf seine Forderung nach einer Grenzmauer. "Ohne eine sehr starke Art von Hindernis - nennen Sie, es wie sie wollen -, aber ohne Mauer kann man keine Grenzsicherheit haben. Es wird nicht funktionieren", sagte Trump.

Der Auftritt im Presseraum des Weißen Hauses war für Trump rund zwei Jahre nach seinem Amtsantritt eine Premiere. Anders als sein Vorgänger Barack Obama, der dort häufig selbst zu Pressekonferenzen erschienen war, hatte Trump bislang keinen Fuß in den Raum gesetzt.

Begleitet von vier Grenzschützern begrüßte Trump die wartenden Journalisten mit den Worten: "Hallo zusammen. Dies ist ein schöner Ort. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Gutes neues Jahr." Fragen ließen er nicht zu.

Anschließend kamen noch Grenzschützer zu Wort, die Trumps Grenzmauer offen unterstützten. Der Vorsitzende des Nationalen Grenzschützerrats, Brandon Judd, sagte, die Einwanderung und der Drogenschmuggel an der Grenze seien "völlig außer Kontrolle" gewesen, bevor es dort "physische Barrieren" gegeben habe. "Wir haben solche Mauern gebaut, solche physischen Barrieren, und die illegale Einwanderung ging exponentiell zurück."