32-Jähriger war in Russland-Affäre zu zwei Wochen Haft verurteilt worden

Früherer Trump-Berater Papadopoulos will US-Abgeordneter werden

Washington (AFP) - Ein wegen Lügen in der Russland-Affäre verurteilter früherer Wahlkampfberater von US-Präsident Donald Trump will Kongressabgeordneter werden. George Papadopoulos sagte am Montag im konservativen Sender Fox News, er wolle bei der Nachwahl für einen kalifornischen Wahlkreis im Mai für die Republikaner antreten. Es gehe darum, die Agenda des "Amerika zuerst" - Trumps zentrales Motto - voranzutreiben.

Trumps Ex-Berater Papadopoulos © AFP

Der heute 32-Jährige arbeitete im Jahr 2016 in Trumps Wahlkampfteam als außenpolitischer Berater. Er bekannte sich im Oktober 2017 im Zuge der Russland-Ermittlungen schuldig, die Bundespolizei FBI über seine Annäherungsversuche mit Moskau belogen zu haben. Er wurde später zu einer zweiwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Papadopoulos stand in Verbindung zu einem Professor, der sich guter Kontakte zum Kreml rühmte und angab, Russland habe schädliche Informationen über Trumps Rivalin Hillary Clinton. Papadopoulos' Angaben gegenüber einem australischen Diplomaten brachten die FBI-Ermittlungen zur Russland-Affäre ins Rollen, die später von Sonderermittler Robert Mueller weitergeführt wurden.

Nach seiner Haftstrafe schrieb Papadopoulos ein Buch über eine angebliche Verschwörung, um Trump zu stürzen. Er will nun im Mai in einem Wahlkreis in einem Vorort von Los Angeles für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus antreten.

Notwendig wird die Nachwahl durch den Rücktritt der demokratischen Abgeordneten Katie Hill. Die 32-Jährige hatte ihr Abgeordnetenmandat im Oktober nach Enthüllungen über ihr Sexualleben und der Veröffentlichung intimer Foto niedergelegt. Sie sprach von einer "Schmutzkampagne" politischer Gegner.