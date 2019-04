Früherer US-Präsident Obama tritt bei Veranstaltung in Köln auf

Köln (AFP) - Der frühere US-Präsident Barack Obama wird heute zu einem Auftritt bei einer Veranstaltung in Köln erwartet (19.00 Uhr). Obama nimmt im Rahmen einer moderierten Unterhaltung am sogenannten World Leadership Summit in der Lanxess-Arena teil. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Fragen wie "Können einzelne Menschen die Welt verändern?" oder "Wer weist in Zeiten der Veränderung den Weg?".

Ex-US-Präsident Barack Obama © AFP

Nach seinem Auftritt in Köln reist Obama weiter nach Berlin. In der Hauptstadt trifft er am Samstag mit hunderten jungen Europäern zusammen. Mit seinen jungen Gesprächspartnern will sich der frühere US-Präsident über Führungsverantwortung in einer Gemeinschaft und ziviles Engagement austauschen, wie die Obama Foundation im Vorfeld mitteilte.