Spitzenfunktionär wurde 1989 durch Samtene Revolution gestürzt

Früherer tschechoslowakischer KP-Chef Jakes gestorben

Prag (AFP) - Milos Jakes, der frühere Chef der Kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei, ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Wie der Sender CNN Prima News TV berichtete, wurde Jakes am Dienstag bereits in Prag beerdigt. Zum Datum seines Todes machte der Sender keine Angaben.

Der frühere tschechoslowakische KP-Chef Jakes © AFP

Jakes war zwei Jahre lang Chef der KP, bevor er 1989 durch die von dem Schriftsteller Vaclav Havel angeführte Samtene Revolution zum Rücktritt gezwungen wurde. Havel wurde Ende 1989 Präsident. 1993 spaltete sich die Tschechoslowakei in Tschechien und die Slowakei auf.

Im vergangenen November wurde ein Strafverfahren gegen Jakes und zwei frühere tschechoslowakische Regierungsmitglieder eingeleitet. Darin ging es um den Tod von Zivilisten an der Grenze.

Jakes, der frühere Regierungschef Lubomir Strougal und der ehemalige Innenminister Vratislav Vajnar hätten den Einsatz von Schusswaffen gegen Menschen geduldet, welche die Tschechoslowakei in Richtung Westdeutschland oder Österreich verlassen wollten, teilte die Behörde für die Dokumentation und Untersuchung der kommunistischen Verbrechen (UDV) der tschechischen Polizei zu dem Strafverfahren mit.