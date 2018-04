185 Menschen aus fünf Flüchtlingsbooten gerettet

Fünf Migranten bei Überfahrt von Marokko nach Spanien gestorben

Madrid (AFP) - Bei der Überfahrt von Marokko nach Spanien sind nach Angaben der spanischen Küstenwache fünf Flüchtlinge ums Leben gekommen. Eine Sprecherin sagte am Donnerstag, seit Mittwochabend seien 185 Menschen aus fünf Flüchtlingsbooten gerettet worden. Rettungsschiffe, Hubschrauber und Flugzeuge aus Südspanien beteiligten sich demnach an dem Einsatz. Sie setzten die Suche nach zwei Booten mit mindestens 45 Menschen an Bord am Donnerstag fort.

Flüchtlinge nach der Überfahrt von Marokko nach Spanien © AFP

Mindestens eines der Flüchtlingsboote sei gekentert, und vier Migranten hätten nur noch tot aus dem Mittelmeer geborgen werden können - 40 Kilometer von der marokkanischen Küste entfernt. Ein fünfter Mensch starb den Angaben zufolge nach seiner Rettung an Herzstillstand.

Die spanische Polizei gab unterdessen die Festnahme von 19 Verdächtigen wegen illegaler Flüchtlingshilfe in der Straße von Gibraltar bekannt. Die Beschuldigten sollen Jet-Skier oder kleine Schlauchboote benutzt und für die Überfahrt 4000 Euro verlangt haben.

Laut Internationaler Organisation für Migration (IOM) kamen im vergangenen Jahr mehr als 22.400 Menschen über das Meer nach Spanien - fast drei Mal so viele wie 2016. Bei dem Versuch, nach Spanien zu gelangen, starben im gleichen Zeitraum 223 Menschen. Seit Jahresbeginn trafen den Angaben zufolge 3778 Migranten in Spanien ein, mehr als 180 kamen ums Leben.