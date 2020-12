Staatsschutz nimmt Ermittlungen auf

Fünf Stolpersteine in Kleve mit Hakenkreuzen beschmiert

Kleve (AFP) - Im niederrheinischen Kleve haben Unbekannte fünf Stolpersteine mit Hakenkreuzen beschmiert. Eine Anwohnerin habe die nationalsozialistischen Symbole am Morgen entdeckt, erklärte die Polizei. Der Staatsschutz beim Polizeipräsidium Krefeld habe die Ermittlungen aufgenommen. Um Hinweise zur Tat wurde gebeten.

Ein "Stolperstein" in Berlin © AFP

Die Initiative für die Stolpersteine geht auf den deutschen Künstler Gunter Demnig zurück. Bis heute wurden mehr als 75.000 Gedenksteine in Deutschland und 25 weiteren Ländern verlegt. Sie erinnern an Juden, Sinti, Roma und andere Opfer der Nationalsozialisten. Auf den Steinen mit Messingüberzug stehen Name, Adresse sowie Geburts- und Todesdatum des jeweiligen Opfers. Die Steine werden in der Regel vor den früheren Wohnhäusern von Deportierten verlegt.