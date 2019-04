Maoistische Rebellen zünden Bombe und eröffnen Feuer zwei Tage vor Parlamentswahl

Fünf Tote bei Angriff auf Auto von Politiker der indischen Regierungspartei

Raipur (AFP) - Bei einem Bombenanschlag maoistischer Rebellen sind in Indien zwei Tage vor der Parlamentswahl fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben explodierte am Dienstag eine Bombe an einer Straße, auf der ein Politiker der Regierungspartei BJP mit seiner Autokolonne unterwegs war. Anschließend hätten die Rebellen das Feuer auf die Fahrzeuge eröffnet, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Ein lokaler Abgeordneter, sein Chauffeur und drei Sicherheitsleute wurden demnach getötet.

Ein Wahlautomat für die Parlamentswahl in Indien © AFP

In Indien beginnt am Donnerstag die größte demokratische Wahl der Welt. Rund 900 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, in sieben Etappen bis zum 19. Mai die Abgeordneten des Parlaments in Neu Delhi zu wählen. Premierminister Narendra Modi von der hinduistisch-nationalistischen Bharatiya-Janata-Partei (BJP) hofft auf eine erneute Amtszeit.