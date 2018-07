Islamistische Shebab-Miliz bekennt sich zu Angriff in Mogadischu

Fünf Tote bei Anschlag auf Sicherheitsministerium in Somalia

Mogadischu (AFP) - Bei einem Anschlag auf das Sicherheitsministerium in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens fünf Zivilisten getötet worden. Nach Polizeiangaben erschütterten zwei Explosionen am Samstagmorgen das Gebäude in der Nähe des Parlaments. Mindestens fünf Menschen seien getötet und mehr als zehn weitere verletzt worden. Auch vier Angreifer wurden laut Polizei getötet.

Anschlagsort in Mogadischu © AFP

Zu dem Anschlag bekannte sich die islamistische Shebab-Miliz. Die Dschihadisten kämpfen in Somalia seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats. Ihr Ziel ist der Sturz der von der internationalen Gemeinschaft unterstützten Regierung.