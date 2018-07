Fünfte Deutsch-Chinesische Konsultationen im Bundeskanzleramt

Berlin (AFP) - Unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Regierungschef Li Keqiang treffen am Montag in Berlin Kabinettsmitglieder beider Staaten zu ihren fünften Regierungskonsultationen zusammen (ab 12.30 Uhr). Die von Li angeführte Delegation wird zuvor mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßt (12.00 Uhr). Nach den Beratungen sollen Kooperationsabkommen und Unternehmensvereinbarungen unterzeichnet werden (Pk. 15.00 Uhr). Auch der Menschenrechtsdialog steht auf dem Programm.

Merkel und Li am 24. Mai in Peking © AFP

Am Nachmittag nehmen Merkel und Li im Bundeswirtschaftsministerium am neunten Deutsch-Chinesischen Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit teil. Es ist Lis vierter Besuch in Deutschland. Merkel hatte zuletzt im Mai die Volksrepublik China besucht.