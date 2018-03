Regierungssprecher Seibert äußert sich zu Aussagen Seehofers

Für Kanzlerin Merkel gehört der Islam zu Deutschland

Berlin (AFP) - Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gehört auch der Islam zu Deutschland. Das hat ihr Sprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin bekräftigt. Die historische Prägung Deutschlands sei "natürlich eine christliche, eine jüdische", sagte er. Aber inzwischen lebten in Deutschland Millionen von Muslimen.

"Auf der Basis unserer Werte und Rechtsordnung" gehöre auch deren Religion "inzwischen zu Deutschland", fügte der Regierungssprecher hinzu. Merkel hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass für sie der Islam zu Deutschland gehöre.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte in der "Bild"-Zeitung vom Freitag gesagt, er halte den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" für falsch. "Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland", hob der CSU-Politiker hervor. Der neue Innen- und Heimatminister schränkte jedoch ein: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland."

Seibert machte deutlich, dass die Haltung der Bundesregierung geprägt sei durch "großen Respekt vor den muslimischen Menschen, die hier leben, und die Bemühung mit ihnen zusammen in einem harmonischen Verhältnis zu leben, immer wieder das Gespräch zu suchen, den Austausch und den Ausgleich". Diese Haltung könne auch aus dem Interview Seehofers herausgelesen werden.

Linke und Grüne kritisierten die Aussagen Seehofers scharf. FDP-Chef Christian Lindner nannte die von Seehofer neu angestoßene Debatte über die Zugehörigkeit des Islam zu Deutschland als "überflüssig". Der zum rechten AfD-Flügel gehörende André Poggenburg begrüßte die Äußerungen des CSU-Politikers.

Der Koalitionspartner SPD reagierte kritisch. "Wir sind nicht Nordkorea oder der Sudan, bei uns hat die Religionsfreiheit Verfassungsrang – darauf können wir stolz sein", sagte der SPD-Bundesvize Ralf Stegner dem "Handelsblatt". "Statt abstrakte Retro-Debatten wiederzubeleben, sollten sich auch die CSU-Vertreter in der Bundesregierung lieber an der praktischen Bewältigung tatsächlich vorhandener Probleme versuchen."

Stegner sprach von einer "unionsinternen Uralt-Debatte", die nicht zur Lösung der Probleme in Deutschland beitrage. "Dass der Heimatminister sich als Erstes mit Ausgrenzung beschäftigt, statt sich um die zu kümmern, die hier leben, ist doch ganz bezeichnend", fügte der SPD-Vize hinzu.

"Es stimmt schon nachdenklich, wenn der Heimatminister als erste Amtshandlung erstmal definiert, für wen Deutschland keine Heimat sein darf. Ich habe eine ganz andere Vorstellung von Heimat", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstagausgaben).

"Deutschland muss Heimat sein für alle, die hier leben - eine Heimat, die niemanden wegen seiner Religion oder Herkunft ausgrenzt." Klingbeil sagte, er hoffe sehr, dass Seehofer als Minister mehr schaffe, als nur Überschriften zu produzieren.

Auch die neue Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), distanzierte sich von der Äußerung Seehofers. "Solche Sätze bringen uns nicht weiter", sagte Widmann-Mauz der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Sie liefern keinen Beitrag zur Lösung der Herausforderungen, vor denen wir stehen."