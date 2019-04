G7-Außenminister beraten über Terrorismus und Afrika

Dinard (AFP) - Die Außenminister der G7-Staaten treffen sich heute zu zweitägigen Beratungen in den bretonischen Städten Saint-Malo und Dinard. Themen der Gespräche werden nach Angaben des französischen Außenministeriums Terrorismus, ein besserer Schutz vor Cyber-Attacken sowie die Unterstützung von Friedenseinsätzen in Afrika sein. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird an dem Treffen teilnehmen.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian in New York © AFP

US-Außenminister Mike Pompeo kommt nicht nach Frankreich, sondern schickt seinen Stellvertreter John Sullivan. Beim Nato-Außenministertreffen in Washington am Donnerstag hatte Pompeo einige seiner G7-Kollegen getroffen. Das Treffen der G7-Außenminister ist Teil einer Reihe von Beratungen auf Ministerebene in Vorbereitung auf den G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende August im baskischen Biarritz.