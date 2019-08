Macron will abschließend mit Trump vor die Presse treten

G7-Gipfel berät über Klimaschutz

Biarritz (AFP) - Mit Beratungen zum Umweltschutz ist der G7-Gipfel in Südfrankreich in seine abschließende Runde gegangen. Auf der Agenda der Staats- und Regierungschefs aus den sieben großen westlichen Industriestaaten stand am Montag in Biarritz zunächst der Klima- und Artenschutz sowie den Erhalt der Ozeane. Zusätzlich sollten auch Krisenherde wie Syrien zur Sprache kommen.

Gipfel-Beratungen in Biarritz © AFP

Zum Abschluss des dreitägigen Gipfels will Gastgeber Emmanuel Macron Bilanz ziehen. Er will zusammen mit US-Präsident Donald Trump vor die Presse treten (15.30 Uhr). Eine gemeinsame Abschlusserklärung ist nicht geplant. Damit will der französische Präsident einen Eklat wie beim G7-Gipfel in Kanada im vergangenen Jahr vermeiden, als Trump die Gipfeleinigung nachträglich aufkündigte.

Am Rande des Treffens in Biarritz finden weitere bilaterale Treffen statt. US-Präsident Donald Trump schob ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kurzfristig auf. Es sollte vor dem Mittag nachgeholt werden, wie es aus deutschen Regierungskreisen hieß.