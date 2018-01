Gabriel empfängt neuen polnischen Außenminister Czaputowicz in Berlin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) empfängt am Mittwoch (Pk. 10.45 Uhr) in Berlin seinen neuen polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz. Beim Antrittsbesuch des polnischen Chefdiplomaten in Deutschland stehen die bilateralen Beziehungen und europapolitische Fragen auf der Agenda. Wegen umstrittener Justizreformen in Polen sind die Beziehungen zwischen Brüssel und Warschau derzeit äußerst angespannt. Im Dezember beantragte die EU-Kommission ein Strafverfahren gegen Polen, das bis zum Entzug von Stimmrechten auf EU-Ebene führen kann.

Polens neuer Außenminister Czaputowicz in Bulgarien © AFP

Eine Regierungsumbildung in der vergangenen Woche, bei der unter anderem Czaputowicz zum Außenminister ernannt wurde, wurde aber als Signal gewertet, dass Polen die Beziehungen zur EU wieder verbessern will. Czaputowicz hat versichert, den Konflikt um die Justizreformen im "Dialog" lösen zu wollen.