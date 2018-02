"Welt"-Journalist ist weiter ohne Anklageschrift in der Türkei inhaftiert

Gabriel fordert zum Jahrestag von Yücels Inhaftierung erneut seine Freilassung

Berlin (AFP) - Anlässlich des ersten Jahrestages der Inhaftierung von Deniz Yücel hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) erneut auf eine Freilassung des deutsch-türkischen Journalisten gedrungen. "Ein Jahr Haft für Deniz Yücel ist weiterhin eine der großen Hürden in den bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei", erklärte Gabriel am Dienstagabend in Berlin. Die Bundesregierung setze sich in ihren Gesprächen weiterhin für "ein schnelles rechtsstaatliches Verfahren" ein.

Demonstration in Berlin gegen Deniz Yücels Inhaftierung © AFP

"Aus unserer Sicht kann als Ziel nur die Freilassung für Deniz Yücel stehen", machte Gabriel deutlich. Der deutsche Chefdiplomat verwies auch auf die anderen Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen in Haft seien. Für sie setze sich die Bundesregierung ebenfalls weiter ein - "immer wieder und mit Nachdruck".

In ihren Gesprächen mit der Türkei habe die Bundesregierung bereits einiges erreicht: "Deutsche Staatsbürger wurden aufgrund von rechtsstaatlichen Entscheidungen türkischer Gerichte inzwischen aus der Haft entlassen und konnten ausreisen", erklärte Gabriel. "Wir werden alles dafür tun, dass dies auch bei der gerichtlichen Entscheidung für Deniz Yücel erreicht werden kann."

Yücel werden wegen seiner Artikel zum Kurdenkonflikt und dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 "Volksverhetzung" und "Terrorpropaganda" vorgeworfen. Bis heute liegt aber keine Anklageschrift gegen ihn vor, ein Prozessbeginn ist nicht absehbar.

Yücels Inhaftierung belastet die deutsch-türkischen Beziehungen massiv. Der Fall dürfte auch beim Besuch von Ministerpräsident Binali Yildirim bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag in Berlin Thema sein.

Zum Jahrestag soll am Mittwochnachmittag in Berlin ein Autokorso stattfinden, um Yücels Freilassung zu fordern. Am Abend soll zudem Yücels neues Buch vorgestellt werden, das er im Istanbuler Gefängnis schrieb.