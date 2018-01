Außenminister treffen sich zu Beratungen in Goslar

Gabriel und Cavusoglu wollen Eiszeit in deutsch-türkischen Beziehungen beenden

Goslar (AFP) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) und sein türkischer Kollege Mevlüt Cavusoglu wollen die Eiszeit zwischen beiden Ländern überwinden. Es habe zwar in den vergangenen Monaten "Auseinandersetzungen" und "Meinungsverschiedenheiten" gegeben, sagte Gabriel am Samstag bei einem Treffen mit Cavusoglu in seiner Heimatstadt Goslar. Er und Cavusoglu wollten aber "alles dafür tun", die "Schwierigkeiten" im deutsch-türkischen Verhältnis zu überwinden.

Gabriel (rechts) und Cavusoglu reichen sich die Hand © AFP

Gabriel empfing seinen türkischen Kollegen am Vormittag in seiner Heimatstadt zu einem Gespräch. Anschließend traten beide in der Kaiserpfalz der Stadt am Fuße des Harz gemeinsam vor die Presse. Empfangen wurde Cavusoglu von einigen Demonstranten, die eine Freilassung "politischer Gefangener" und des inhaftierten deutsch-türkischen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel forderten, aber auch von Anhängern der Regierung in Ankara, die türkische Fahnen schwenkten.

"Es ist nicht zu erwarten, dass wir gleich in allen Fragen einer Meinung sind, es gibt Meinungsverschiedenheiten", sagte Gabriel. "Aber wir sind glaube ich vor allen Dingen gut beraten, in Offenheit und in gegenseitigem Respekt unsere Debatte fortzusetzen, auf Augenhöhe."

Beide Länder seien Nato-Partner und Partner "im Kampf gegen den Terror des Islamischen Staates", sagte Gabriel. "Es gibt also vieles, was uns verbindet. Und ich bin sehr froh, dass wir Schritt für Schritt den Dialog wieder auf eine bessere Basis bringen konnten."

Konkret solle beiden Wirtschaftsministerien vorgeschlagen werden, die gemeinsame Wirtschaftskommission, "die seit geraumer Zeit nicht mehr getagt hat", wieder einzuberufen, sagte Gabriel. Außerdem solle der strategische Dialog der Außenministerien beider Länder wiederbelebt werden.

Gabriel sprach bei dem Treffen nach eigenen Angaben auch den Fall des "Welt"-Korrespondenten Yücel an. Es sei über "sehr schwierige Themen" geredet worden, sagte Gabriel, ohne aber weitere Einzelheiten zu nennen. Derzeit sitzen sieben Deutsche in türkischer Haft, bei denen die Bundesregierung von "politisch motivierten Vorwürfen" ausgeht. Die Fälle belasten das deutsch-türkische Verhältnis schwer.

"Ja, es gibt Differenzen, es hat Probleme gegeben, sogar Spannungen und auch Eskalationen", räumte Cavusoglu ein. "Aber wir sind uns doch einer Meinung und haben den gemeinsamen Willen, dass wir diese Spannungen, diese Differenzen, durch Dialog überwinden können."

Zugleich bekräftigte Cavusoglu, seine Regierung habe "gewisse Erwartungen" an die Bundesregierung. Er forderte unter anderem ein schärferes Vorgehen gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Deutschland.

Mit Blick auf die eingefrorenen EU-Beitrittsverhandlungen sagte Cavusoglu, es könne trotzdem über eine "Aktualisierung der Zollunion" gesprochen werden. Dies wäre eine "win-win-Situation für alle Parteien".

Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara sind seit knapp zwei Jahren extrem angespannt, unter anderem durch die Böhmermann-Affäre im März 2016, die Armenien-Resolution des Bundestages im Juni 2016 sowie die Verhaftungswelle in der Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016. Als vor dem türkischen Referendum über eine umstrittene Verfassungsreform im April 2017 Auftrittsverbote für türkische Politiker in Deutschland verhängt wurden, warf der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "Nazi-Methoden" vor.

Vor seiner Reise nach Goslar hatte Cavusoglu deswegen für einen "Neustart" in den deutsch-türkischen Beziehungen geworben. Er hatte Gabriel im November in seinem Wahlkreis Antalya empfangen.