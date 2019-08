Bereitschaft allerdings zu Teilnahme an europäischem Einsatz

Gabriel unterstützt deutsches Nein zu US-Militärmission am Golf

Berlin (AFP) - Der frühere Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich hinter das Nein der Bundesregierung zu einer deutschen Beteiligung an einer US-geführten Militärmission im Persischen Golf gestellt. "Würde sich Deutschland oder gar die EU an einer Militärmission unter Führung der USA entscheiden, würden wir die Politik der USA in der Region nachträglich unterstützen und rechtfertigen", sagte Gabriel der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagsausgabe).

Davor warnte der Ex-Minister eindringlich. Anders als die USA setzt die Bundesregierung im Umgang mit Iran auf Diplomatie statt auf Konfrontation und will auch an dem von den USA aufgekündigten Nuklearabkommen mir Iran festhalten. Diese eigenständige Haltung solle Deutschland "selbstbewusst beibehalten", sagte Gabriel.

Er bedauerte aber, dass eine europäische Mission zum Schutz der Schifffahrt in den Gewässern vor Iran nicht zustandegekommen sei. "Das wäre ein starkes Signal auch zu einer eigenständigen Handlungsfähigkeit Europas gewesen", sagte er der "PNP". "Möglicherweise haben wir zu lange gezögert, denn der neue britische Premierminister Boris Johnson hat inzwischen die Seiten gewechselt und will sich einer Militärmission unter Führung der USA anschließen", sagte Gabriel weiter.

Die USA drängen ihre Verbündeten in Europa zu einem Marine-Einsatz vor der iranischen Küste. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, kritisierte in der "Augsburger Allgemeinen" vom Donnerstag die ablehnende Haltung der Bundesregierung dazu.