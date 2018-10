Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet

Gabuner wählen ohne größere Zwischenfälle neues Parlament

Libreville (AFP) - Mit zwei Jahren Verspätung haben die Gabuner ein neues Parlament gewählt. Nach der von Gewalt überschatteten Präsidentschaftswahl in dem westafrikanischen Land 2016 waren am Samstag rund 680.000 Stimmberechtigte aufgerufen gewesen, die 143 Sitze in der Nationalversammlung neu zu vergeben. Zeitgleich fanden Kommunalwahlen statt. Der Urnengang verlief weitgehend ruhig, die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet.

2016 war es nach dem knappen Wahlsieg von Präsident Ali Bongo zu gewaltsamen Protesten mit mehreren Toten gekommen. Der Gegenkandidat Jean Ping warf Bongo Wahlbetrug vor. Versammelte sich die Opposition damals noch zum großen Teil hinter Ping, ist sie mittlerweile gespalten.

Ping hatte zum Boykott der Wahl vom Samstag aufgerufen. Beobachter rechneten mit einem Sieg von Bongos Regierungspartei PDG. Bongo ist seit 2009 an der Macht, er löste seinen verstorbenen Vater Omar Bongo Ondimba ab, der das Land seit 1967 regierte.

Sinkende Ölpreise hatten in den vergangenen Jahren zu einer Wirtschaftskrise in Gabun geführt. Trotz der großen Ölvorkommen lebt ein großer Teil der Bevölkerung in Armut.