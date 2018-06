Scharfe Kritik an AfD-Vorsitzendem - Auch Steinmeier reagiert

Gauland sorgt mit "Vogelschiss"-Äußerung über NS-Zeit für Empörung

Berlin (AFP) - Die Nazi-Diktatur als "Vogelschiss" der deutschen Geschichte: Mit provokativen Äußerungen hat der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland erneut Empörung ausgelöst. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nannte die Aussage einen "Schlag ins Gesicht der Opfer" von Holocaust und Zweitem Weltkrieg. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von einer "erschreckenden Verharmlosung" des Nationalsozialismus. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reagierte mit scharfen Worten.

Alexander Gauland © AFP

Gaulands hatte sich am Samstag auf dem Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach geäußert. In einem Grußwort an die AfD-Jugend sagte der AfD-Parteivorsitzende und Chef der Bundestagsfraktion, Deutschland habe eine "ruhmreiche Geschichte" - und die habe länger gedauert als "die verdammten zwölf Jahre" der NS-Diktatur.

"Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die zwölf Jahre", sagte Gauland laut im Internet veröffentlichten Videos. "Aber liebe Freunde: Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte."

Politiker anderer Parteien sahen in den Aussagen des 77-Jährigen eine Relativierung des Nationalsozialismus. "50 Millionen Tote im Weltkrieg, Holocaust, totaler Krieg - und das alles zu bezeichnen mit einem 'Vogelschiss', das ist ein solcher Schlag ins Gesicht der Opfer und eine solche Relativierung auch dessen, was in deutschem Namen passiert ist", sagte Kramp-Karrenbauer dem Fernsehsender "Welt". "Wer so etwas als Vorsitzender einer Partei sagt und dann sagt, das sei eine bürgerliche Partei, das macht einfach fassungslos."

SPD-Generalsekretär Klingbeil erklärte, Gauland lasse mit solchen Aussagen "jegliche Fassade fallen". "Das ist eine erschreckende Verharmlosung des Nationalsozialismus. Es ist eine Schande, dass solche Typen im Deutschen Bundestag sitzen."

Scharfe Worte kamen auch vom Bundespräsidenten: Beim Festakt zum zehnjährigen Jubiläum des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen verurteilte Steinmeier am Sonntag jegliche Relativierung von Holocaust und Nazi-Diktatur. Wer "diesen einzigartigen Bruch mit der Zivilisation leugnet, klein redet oder relativiert,‎ der verhöhnt nicht nur die Opfer, sondern der will alte Wunden wieder‎ aufreißen und sät neuen Hass", sagte Steinmeier in seiner Rede. "Dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei "erschreckend, zu welcher Verrohung die AfD mit solchen Äußerungen beiträgt". Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) bezeichnete Gaulands Äußerungen in der "Augsburger Allgemeinen" (Montagsausgabe) als "sowohl dumm als auch geschichtsvergessen". "Also entsprach sie genau dem, was ich von Herrn Gauland erwartet hatte."

Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, schrieb auf Twitter, Gauland "unterschreitet wieder jedes Niveau". Gaulands Vergleich sei eine "Geschmacklosigkeit und mehr als nur eine Entgleisung".

Gauland hat in der Vergangenheit mehrfach durch provokative Äußerungen und fehlende Abgrenzung zum rechten Rand der AfD für Empörung gesorgt. Auf einer Veranstaltung im Bundestagswahlkampf sagte Gauland, er wolle die damalige Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) "in Anatolien entsorgen". Auf einem Treffen der AfD-Rechtsaußen-Gruppe "Der Flügel" forderte er das Recht, wieder "stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen".