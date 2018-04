Geberkonferenz für den Jemen in Genf mit UN-Generalsekretär Guterres

Genf (AFP) - Angesichts der humanitären Krise im Jemen findet heute (13.00 Uhr) in Genf eine Geberkonferenz für die Menschen in dem Bürgerkriegsland statt. An der Konferenz nimmt auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres teil. Im Jemen kämpfen seit 2014 die Huthi-Rebellen und mit ihnen verbündete Militäreinheiten des gestürzten Staatschefs Ali Abdallah Saleh gegen die Truppen von Präsident Hadi. Hadi wird von Saudi-Arabien unterstützt, die Huthi-Rebellen vom Iran.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres © AFP

Seit dem Eintritt der von Riad angeführten Militärkoalition in den Konflikt im März 2015 wurden fast 10.000 Menschen getötet. Die Vereinten Nationen bezeichnen den Jemen-Krieg als größte humanitäre Krise weltweit. Sieben Millionen Menschen sind dort vom Hunger bedroht, außerdem herrscht in dem Land eine Cholera-Epidemie.