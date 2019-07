Gedenken an Widerstand gegen Hitler 75 Jahre nach dem Attentat

Berlin (AFP) - Anlässlich des 75. Jahrestags des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944 gedenkt die Bundesregierung am Samstag des Widerstands gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Bei einer Feierstunde im Berliner Bendlerblock hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Rede anlässlich des Jahrestags (13.00 Uhr), danach folgt eine Kranzniederlegung. Im Bendlerblock waren nach dem Attentat Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg und einige seiner Mitverschwörer hingerichtet worden. Heute ist dort der Berliner Dienstsitz des Verteidigungsministeriums.

Göring besichtigt Anschlagsort - Foto vom 20.7.1944 © AFP

Bereits am Samstagvormittag sollen im Bendlerblock bei einem feierlichen Appell rund 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr ihr Gelöbnis ablegen. Die Gelöbnisrede hält die neue Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (11.35 Uhr). Danach will auch Kanzlerin Merkel das Wort an die Soldaten richten.