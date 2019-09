Gedenken an deutschen Überfall auf Polen vor 80 Jahren

Warschau (AFP) - In Polen wird am Sonntag an den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf das Land erinnert. Als Gäste bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Warschau (12.00 Uhr MESZ) werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Vizepräsident Mike Pence erwartet. Dem Büro des polnischen Präsidenten Andrzej Duda zufolge nehmen insgesamt 40 ausländische Delegationen an der Zeremonie teil.

Deutsche Panzer dringen im September 1939 in Polen ein © AFP

Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Eines der ersten Ziele der deutschen Luftwaffe war die Kleinstadt Wielun im Zentrum des Landes. Noch vor der Zeremonie in Warschau werden Duda und Steinmeier dort in den frühen Morgenstunden (04.30 Uhr) an einer Gedenkveranstaltung teilnehmen.