Außenminister Maas mahnt "Zivilcourage" gegen Rechtspopulisten an

Gedenken an gescheitertes Attentat auf Hitler vor 74 Jahren

Berlin (AFP) - Mit einer Gedenkzeremonie hat die Bundesregierung den 74. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 begangen. Bei der Zeremonie im Ehrenhof der Gedenkstätte Deutscher Widerstand mahnte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag "Zivilcourage" gegen Rechtspopulisten an.

Gedenkveranstaltung in Berlin © AFP

"Mischen wir uns ein, wenn Diskussionen im Familien- und Freundeskreis in dumpfe Ressentiments abgleiten!" sagte Maas laut Redetext. "Setzen wir Argumente und Fakten gegen die Untergangsszenarien der Rechtspopulisten! Äußern wir uns differenziert, wenn Nationalisten allzu einfache Lösungen vorgaukeln!"

"Erinnern ist Auftrag", sagte Maas bei der Gedenkveranstaltung, an der auch Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) teilnahmen. Es gelte heute, Rechtspopulisten "laut und deutlich zu widersprechen". Dazu bedürfe es keines "Märtyrertums" wie beim Widerstand gegen die NS-Diktatur, betonte der Außenminister. "Im Jahr 2018 reicht dafür Zivilcourage."

Am 20. Juli 1944 hatten Offiziere um Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg versucht, mit einem Attentat auf Hitler die nationalsozialistische Gewaltherrschaft zu beenden. Nach dem Scheitern des Umsturzversuchs wurden Stauffenberg und einige seiner Mitverschwörer noch in derselben Nacht im Hof des Bendlerblocks, des damaligen Oberkommandos des Heeres, hingerichtet.

"Vor ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit können wir uns heute nur in Demut verneigen", sagte Maas am Freitag über die Mitglieder des Widerstands. "Der Mut dieser Menschen berührt und bewegt uns bis heute." Im Gedenken an den Widerstand sollten am späten Freitagnachmittag 400 Bundeswehr-Rekruten auf dem Paradeplatz am Bendlerblock bei einem feierlichen Appell ihr Gelöbnis ablegen.