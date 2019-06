Gedenkfeiern zu 75 Jahren D-Day in der Normandie

Portsmouth (AFP) - In Nordfrankreich werden heute die Gedenkfeierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten fortgesetzt. Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May legen zunächst den Grundstein für ein Mahnmal in der Gemeinde Ver-sur-Mer (8.30 Uhr).

Fallschirmjäger stellen in der Normandie den D-Day nach © AFP

Anschließend trifft Macron mit US-Präsident Donald Trump auf dem Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer zusammen (11.00 Uhr). Zu der zentralen Gedenkfeier oberhalb von Omaha Beach sind fast 12.000 internationale Gäste eingeladen, darunter auch 160 Veteranen. Nach der Zeremonie ist ein bilaterales Gespräch zwischen Macron und Trump geplant, bei dem es unter anderem um Sicherheitsfragen geht. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt nicht an den Feierlichkeiten teil.