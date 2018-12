Vorstandskandidat: Teile der CDU haben Gefahr der Rechtspopulisten unterschätzt

Gegenwind für Merz wegen seiner Äußerungen zur AfD

Berlin (AFP) - Für seine Äußerungen zum Umgang der CDU mit der AfD hat sich Vorstandskandidat Friedrich Merz weitere Kritik von Parteikollegen zugezogen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sagte der Zeitung "Die Welt" vom Samstag, viele Mitglieder der Union arbeiteten "hart daran", die AfD "kleinzuhalten". Auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, kritisierte Merz' Äußerungen. Dieser hingegen sagte dem "Spiegel", Teile der CDU "unterschätzen die politische Gefahr" der AfD.

Friedrich Merz © AFP

Günther sagte mit Blick auf die AfD, es sei eher so, "dass wir dieser Partei in der Vergangenheit zu viel Aufmerksamkeit geschenkt haben". Dadurch hätten die Rechtspopulisten "teilweise die politische Agenda diktiert".

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident nahm Bezug auf ein Interview von Merz, in dem dieser gesagt hatte, die CDU habe den Aufstieg der AfD mit einem "Achselzucken" hingenommen. Dem hatten bereits Merz' Mitbewerber um den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn, vehement widersprochen.

Laschet sagte der "Rheinischen Post" mit Blick auf Merz' Aussagen, er sehe das anders. Bei den vergangenen Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen habe die CDU "einen klaren Wahlkampf geführt, der sich auch mit der AfD auseinandergesetzt" habe, sagte Laschet und fügte hinzu: "Ich habe schon immer zu denen gehört, die auch öffentlich mit der AfD die Auseinandersetzung gesucht haben."

Merz selbst kritisierte die Strategie seiner Partei im Umgang mit der AfD erneut. "Teile der CDU unterschätzen die politische Gefahr, die von der AfD ausgeht", sagte er dem "Spiegel". "Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass die AfD in 16 Landtagen sitzt und mit 12,6 Prozent im Bundestag." Er kandidiere auch deshalb für den CDU-Parteivorsitz, weil er das Gefühl habe, die richtige Strategie zu haben, um die AfD wieder zu stoppen.

Der neue CDU-Chef oder die neue CDU-Chefin wird Ende kommender Woche auf einem Parteitag in Hamburg bestimmt. In den vergangenen beiden Wochen hatten sich die drei Kandidaten in insgesamt acht Regionalkonferenzen den Mitgliedern vorgestellt, am Freitag fand die letzte in Berlin statt. Dabei wurde das Thema Sicherheit breit debattiert.

Kritik an den Kandidaten kam am Samstag von SPD-Chefin Andrea Nahles. Diese lieferten sich "einen Wettstreit darüber, wer die Migrationspolitik von Angela Merkel am besten wieder zurückdrehen kann", sagte sie auf dem Juso-Bundeskongress in Düsseldorf. Zudem habe Kramp-Karrenbauer ihre Ablehnung der Ehe für Alle "aus der Mottenkiste" geholt. "Wenn das Erneuerung ist, dann sage ich: Gute Nacht, Marie."

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte in Düsseldorf, die CDU veranstalte eine "Castingshow für den Rechtsruck". Die Union müsse jetzt "klären, wie sie sich aufstellt".