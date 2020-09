"Gelbwesten" gehen in Frankreich wieder auf die Straße

Paris (AFP) - In Frankreich geht die Protestbewegung der "Gelbwesten" am Samstag erstmals seit langem wieder auf die Straße. Ihre Anhänger haben zu Kundgebungen in Paris sowie in anderen Großstädten aufgerufen (ab 10.00 Uhr). In der Hauptstadt werden nach Polizeiangaben bis zu 5000 Demonstranten erwartet, darunter bis zu tausend, die als gewaltbereit gelten. Die Polizeipräfektur hat Versammlungen auf dem Boulevard Champs-Elysées sowie rund um Regierungs- und Parlamentsgebäude untersagt

Eine Frau mit Gelbweste bei einer Demo von Gesundheitspersonal in Paris © AFP

Eine der Führungsfiguren der Bewegung, Jérôme Rodrigues, rief zu "vollständigem zivilen Ungehorsam" auf. Die "Gelbwesten"-Bewegung war vor fast zwei Jahren entstanden. Bei Massenprotesten gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron kam es immer wieder zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei.