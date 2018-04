64-Jähriger hatte Amt seit 2010 inne

Generalinspekteur Wieker mit Großem Zapfenstreich verabschiedet

Berlin (AFP) - Mit einem Großen Zapfenstreich hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den bisherigen Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, verabschiedet. Wieker habe die Bundeswehr "in einer prägenden Phase weltweiten Engagements" intensiv begleitet und wesentlich mitgestaltet, erklärte die Ministerin am Mittwoch. Die Zeremonie fand im Bendlerblock in Berlin statt.

Volker Wieker © AFP

Wieker hatte den Posten als oberster Soldat der Bundeswehr seit Januar 2010 inne. Nachfolger des 64-Jährigen wird Eberhard Zorn, der Generalleutnant und bisherige Leiter der Personalabteilung im Verteidigungsministerium. Zorn soll am Donnerstag im Rahmen eines kurzen Appells in das Amt des Generalinspekteurs der Bundeswehr eingeführt.