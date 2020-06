Staatsrat verweist auf Demonstrationsfreiheit als Grundrecht

Gericht in Frankreich hebt Demonstrationsverbot wegen Corona-Pandemie wieder auf

Paris (AFP) - Frankreichs Oberstes Verwaltungsgericht hat ein wegen der Corona-Pandemie erlassenes Demonstrationsverbot wieder aufgehoben. In seiner Entscheidung unterstrich der Staatsrat am Samstag, dass die Gesundheitslage eine Einschränkung des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit nicht rechtfertige, solange die Schutzmaßnahmen gegen eine Infektion mit dem Virus möglich seien.

Verletzter Demonstrant bei Kundgebung in Paris © AFP

Die Regierung hatte im Rahmen des Gesundheitsnotstands Versammlungen von mehr als zehn Personen verboten, daraufhin hatten Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen den Staatsrat angerufen. Trotz des Verbots hatte es in Frankreich aber immer wieder Demonstrationen gegeben. Erst am Samstag waren wieder tausende Menschen in Paris und anderen großen Städten des Landes gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straßen gegangen.