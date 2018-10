Tokio legt diplomatischen Protest bei Südkoreas Botschafter ein

Gericht in Seoul spricht Weltkriegs-Zwangsarbeitern Entschädigung aus Japan zu

Seoul (AFP) - Ein Urteil des Obersten Gerichts von Südkorea zur Entschädigung von Zwangsarbeitern aus dem Zweiten Weltkrieg belastet die Beziehungen zu Japan. Die Richter in Seoul bestätigten am Dienstag ein Urteil aus unterer Instanz, wonach der japanische Stahlkonzern NSSM frühere Zwangsarbeiter aus Korea mit umgerechnet je 77.500 Euro entschädigen muss. Die japanische Regierung lehnt solche Zahlungen aber grundsätzlich ab. Aus Protest bestellte sie den südkoreanischen Botschafter in Tokio ein.

Demonstranten in Seoul fordern Entschädigung © AFP

Das Verfahren war bereits vor 13 Jahren von vier Südkoreanern ins Rollen gebracht worden. Sie mussten nach eigenen Angaben zwischen 1941 und 1943, während der japanischen Besatzungszeit in Korea, als Zwangsarbeiter in Stahlwerken des Vorgängerkonzerns von NSSM arbeiten.

Von den ursprünglich vier Klägern ist nur noch einer am Leben. Der über 90 Jahre alte Lee Chun Sik verfolgte die Urteilsverkündung in einem Rollstuhl. Den Richterspruch nahm er unter Tränen auf. "Ich bin sehr traurig, dass nur noch ich das erleben kann", sagte Lee.

Vor japanischen Gerichten waren die Südkoreaner mit ihrer Klage gescheitert. In Südkorea ging das Verfahren jahrelang durch die Instanzen, weil NSSM immer wieder Berufung einlegte. Das Urteil vom Dienstag ist nun aber endgültig und kann nicht mehr angefochten werden.

Die japanische Regierung argumentiert, alle Ansprüche koreanischer Zwangsarbeiter seien mit dem bilateralen Abkommen von 1965 abgegolten. Südkorea und Japan hatten damals diplomatische Beziehungen aufgenommen, Japan finanzierte ein 800 Millionen Dollar schweres Hilfspaket für Südkorea als Ausgleich für das in der Besatzungszeit erlittene Unrecht.

Japans Außenminister Taro Kono protestierte gegen den Richterspruch in Seoul. Das Urteil "könnte negative Auswirkungen auf die japanisch-südkoreanischen Beziehungen haben, warnte er. Ministerpräsident Shinzo Abe bezeichnete Entschädigungszahlungen als "unmöglich" und kündigte an, seine Regierung werde sich des Falls annehmen. Der Konzern NSSM kritisierte das Urteil als "zutiefst bedauerlich".

Das Erbe der brutalen japanischen Besatzung in Südkorea zwischen 1910 und 1945 lastet noch immer auf den Beziehungen. Nach Angaben aus Seoul wurden rund 780.000 Koreaner zur Zwangsarbeit herangezogen. Zusätzlich wurden viele koreanische Frauen als Zwangsprostituierte für japanische Soldaten missbraucht.