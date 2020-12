Gericht verkündet Urteil gegen Hongkonger Demokratie-Aktivisten

Hongkong (AFP) - Ein Hongkonger Gericht verkündet am Mittwoch (07.30 Uhr MEZ) sein Urteil gegen drei wegen unerlaubter Proteste angeklagte Demokratie-Aktivisten. Joshua Wong, Ivan Lam und Agnes Chow hatten sich zum Prozessauftakt vergangene Woche schuldig bekannt und sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die bekannten Aktivisten sind wegen einer Protestkundgebung vor der Hongkonger Polizeizentrale im Juni 2019 angeklagt. Ihnen droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe.

Drei bekannte Hongkonger Demokratie-Aktivisten bekennen sich schuldig © AFP

2019 hatte es in Hongkong monatelang Massenproteste gegen den wachsenden Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone gegeben. Seitdem haben die Hongkonger Behörden ihr Vorgehen gegen die Demokratiebewegung massiv verschärft. Wong ist einer der prominentesten Demokratie-Aktivisten Hongkongs. Er wurde 2014 durch die Regenschirm-Proteste für freie Wahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone weltweit bekannt.