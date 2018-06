Gesandter der Bischofskonferenz soll Papst über Lage informieren

Gespräch zwischen Regierung und Opposition in Nicaragua bringt keine Annäherung

Managua (AFP) - In Nicaragua haben Gespräche zwischen Regierung und Opposition über ein Ende der wochenlangen Gewalt keine Annäherung gebracht. Nach einem Treffen am Montag warf das Oppositionsbündnis der Regierung von Präsident Daniel Ortega vor, vor allem hinsichtlich der Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen keine "Offenheit oder politischen Willen" zu zeigen.

Seit Mitte April starben mehr als 210 Menschen © AFP

Die Regierungsvertreter hätten lieber "Fragen der Sicherheit und der Straßensperren" erörtern wollen, sagte Daisy George von der Bürgerlichen Allianz für Gerechtigkeit und Demokratie, einem Zusammenschluss von Oppositionsgruppen. Die Regierung weiche der Frage vorgezogener Neuwahlen weiter aus, ergänzte Carlos Tünnermann von dem Oppositionsbündnis.

Die katholische Kirche, die in dem Konflikt vermittelt, hatte Ortega Anfang Juni den Vorschlag übermittelt, die für 2021 geplanten Wahlen auf März 2019 vorzuziehen. Der Präsident bat sich Bedenkzeit aus, eine offizielle Stellungnahme steht weiter aus.

Die Bischofskonferenz kündigte unterdessen an, am Dienstag einen Vertreter in den Vatikan zu entsenden, der dem Papst Bericht erstatten solle. Kardinal Leopoldo Brenes, Erzbischof von Managua und Präsident der Bischofskonferenz, solle Papst Franziskus über "die schmerzhafte Situation" berichten, "in der sich die Nicaraguaner derzeit befinden".

Unterdessen gingen Sicherheitskräfte und regierungstreue Paramilitärs in zahlreichen Städten weiter gegen Proteste vor. Aus den Verwaltungsbezirken Leon und Matagalpa wurden Schusswechsel und Brände gemeldet. Bewaffnete Männer rissen mit Baggern von Anwohnern errichtete Barrikaden nieder.

Die Unruhen in Nicaragua hatten Mitte April begonnen, als Sicherheitskräfte Demonstrationen gegen Rentenkürzungen gewaltsam niederschlugen. Seither weiteten sich die Proteste auf das ganze Land aus.

Sie richten sich inzwischen gegen den autoritären Regierungsstil von Staatschef Daniel Ortega und seiner Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo. Der ehemalige Guerillakämpfer regierte Nicaragua von 1979 bis 1990 und erneut seit elf Jahren, sein derzeitiges Mandat endet im Januar 2022.

Nach Angaben der Interamerikanischen Menschenrechtskommission wurden bei den Massenprotesten bislang mehr als 210 Menschen getötet und mehr als 1300 Menschen verletzt.