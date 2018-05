Gesundheitsminister Spahn auf Ärztetag in Erfurt erwartet

Erfurt (AFP) - Die Digitalisierung des Gesundheitswesens und der Ausbau der Telemedizin stehen im Mittelpunkt des 121. Deutschen Ärztetags, der am Dienstag (10.00 Uhr) in Erfurt beginnt. Zur Eröffnung wird auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet. Etwa 250 Ärzte aus ganz Deutschland wollen bis Freitag unter anderem über die Ausweitung von Onlinesprechstunden diskutieren. Bislang dürfen Ärzte nur bereits bekannte Patienten per Telefon oder Videochat behandeln.

Viele Deutsche wünschen sich mehr Informationen über Ärzte © AFP

Der Ärztetag will über eine Lockerung des sogenannten Fernbehandlungsverbots beraten. Eine Beschlussvorlage sieht vor, dass eine Beratung und Behandlung künftig auch ausschließlich über elektronische Kommunikationswege erfolgen kann. Weitere Themen des Ärztetags sind die Gesundheitspolitik der Bundesregierung und die Gebührenordnung für Ärzte.