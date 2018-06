Gesundheitsministerkonferenz berät über Lieferengpässe bei Arzneien

Düsseldorf (AFP) - Der Ärztemangel im öffentlichen Gesundheitsdienst und Lieferengpässe bei Arzneimitteln sind Themen der Gesundheitsministerkonferenz, die am Mittwoch (13.00 Uhr) in Düsseldorf beginnt. In einem gemeinsamen Antrag empfehlen mehrere Länder, dass es Rabattverträge für sogenannte Generika bei relevanten Arzneimittel künftig nur noch mit mehreren Vertragspartnern geben soll. Begründet wird dies vor allem mit einer höheren Versorgungssicherheit.

NRW-Ressortchef Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz. © AFP

Auf ihrem zweitägigen Treffen wollen sich die Ressortchefs der Länder auch mit einer Forderung Thüringens nach einem nationalen Sepsisplan befassen. In Deutschland treten jährlich rund 280.000 neue Fälle von Blutvergiftung auf, fast ein Viertel der Patienten stirbt daran. Schließlich macht sich Schleswig-Holstein für die Abschaffung der Budgetierung für Vertragsärzte stark. Ärzteverbände fordern dies seit längerem.