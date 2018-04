Vergifteter Ex-Spion laut Krankenhaus außer Lebensgefahr

Gesundheitszustand von Skripal "verbessert sich rasch"

London (AFP) - Rund einen Monat nach dem Giftanschlag von Salisbury befindet sich der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal auf dem Weg der Besserung. Der Gesundheitszustand von Skripal "verbessert sich rasch", erklärte am Freitag das britische Krankenhaus, in das er nach dem Anschlag zusammen mit seiner Tochter Julia eingeliefert worden war. Skripals Zustand sei nicht mehr lebensbedrohlich, er spreche "gut" auf die Behandlung an.

Sicherheitskräfte am 8. März in Salisbury © AFP

Der Gesundheitszustand von Tochter Julia hatte sich bereits vor mehreren Tagen deutlich verbessert. Am Donnerstag hatte die 33-Jährige erklärt, sie fühle sich "von Tag zu Tag kräftiger". Vor mehr als einer Woche sei sie aufgewacht, hieß es in einer von der britischen Polizei verbreiteten Mitteilung.

Der frühere Spion und seine Tochter Julia waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden. Die britischen Behörden gehen davon aus, dass bei der Tat ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam. London vermutet die russische Regierung hinter dem Anschlag auf den Ex-Spion. Moskau weist jede Verantwortung zurück.

Der Fall hat eine diplomatische Eiszeit zwischen Russland und Großbritannien sowie zahlreichen weiteren westlichen Staaten ausgelöst. Viele westliche Staaten wiesen russische Diplomaten aus, worauf Russland ebenfalls mit Ausweisungen reagierte.