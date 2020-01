Gewalt bei Protesten von Waffenbefürwortern und -gegnern in Virginia befürchtet

Richmond (AFP) - In Richmond im US-Bundesstaat Virginia wollen am Montag tausende Waffenbefürworter gegen strengere Waffengesetze auf die Straße gehen. Medienberichten zufolge werden mindestens 10.000 Demonstranten erwartet, darunter auch Rechtsextreme. Die Proteste richten sich gegen ein geplantes Gesetz, welches unter anderem den Kauf von mehr als einer Schusswaffe pro Monat verbieten soll. Waffengegner haben eine Gegendemonstration angekündigt. Gouverneur Ralph Northam hat wegen mutmaßlich drohender Gewalt bei den Protesten den Notstand ausgerufen.

Proteste von Waffengegnern vor Supreme Court © AFP

Virginia wird seit der Wahl im November 2019 von den Demokraten regiert. Gegen die Pläne für eine Verschärfung des Waffenrechts hat sich in dem traditionell konservativen Bundesstaat eine breite Protestbewegung gebildet. Mehr als hundert Bezirke und Städte in Virginia haben sich bereits zu "Schutzgebieten" für den zweiten Verfassungszusatz erklärt, der in den USA das Recht auf privaten Waffenbesitz garantiert. Ein geplantes Verbot von halbautomatischen Waffen hat Virginias Regierung angesichts der Proteste bereits aufgegeben.