Angriffe von Aufständischen und US-Luftwaffe nahmen 2019 stark zu

Gewalt in Afghanistan erreicht neuen Rekordstand trotz US-Gesprächen mit Taliban

Kabul (AFP) - Trotz der fortgesetzten Friedensgespräche zwischen den USA und den Taliban hat die Gewalt in Afghanistan neue Ausmaße erreicht. Im letzten Quartal 2019 nahmen die "feindlichen Angriffe" nach Angaben des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau Afghanistans (Sigar) stark zu. Es wurden insgesamt 8.204 Angriffe verzeichnet - gegenüber knapp 7000 im gleichen Zeitraum des Jahres 2018, hieß es am Freitag in einer Erklärung.

Aufständische in Kandahar © AFP

Der Generalinspekteur stellte in seinem Bericht an den US-Kongress einen Zusammenhang zwischen den Angriffen und den Fortschritten der Friedensgespräche fest: So gingen die Vorfälle zu Beginn des Jahres zurück und nahmen wieder zu, nachdem US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit den Taliban im September vorübergehend eingestellt hatte.

"Ein turbulentes letztes Halbjahr führte zu einem sechsprozentigen Anstieg der feindlichen Angriffe im Jahr 2019" im Vergleich zum bereits hohen Niveau des Vorjahres, hieß es in dem Bericht. Auch die USA intensivierten ihre Angriffe: Nach Angaben der US-Luftwaffe haben ihre Kampfflieger 2019 mehr Bomben über Afghanistan abgeworfen als in einem anderen vergleichbaren Zeitraum im vergangenen Jahrzehnt.

Die Hauptstadt Kabul und andere städtische Gebiete wurden zuletzt zwar von größeren Anschlägen verschont, doch die Ruhe trügt: In den ländlichen Provinzen gehen die Kämpfe unvermindert weiter, während die USA wieder mit den Taliban über einen Abzug der US-Truppen im Gegenzug für Sicherheitsgarantien für Afghanistan verhandeln. Die USA fordern die Aufständischen seit Monaten auf, die Gewalt zu reduzieren.