Regierungschef Conte will weitere Hilfsmaßnahmen verkünden

Gewaltsame Proteste gegen Corona-Auflagen in Italien

Rom (AFP) - Die teils gewaltsamen Proteste gegen die verschärften Corona-Auflagen in Italien reißen nicht ab: Tausende Menschen gingen am Montagabend erneut gegen die rigiden Einschränkungen auf die Straßen. In einigen Städten, darunter Mailand, kam es nach Angaben des italienischen Fernsehens wie schon am Wochenende zu Krawallen.

Ausschreitungen in Turin © AFP

In Mailand randalierten Gegner der Maßnahmen in Straßenbahnen und zündeten Mülleimer an. Die Polizei setzte Tränengas gegen eine Gruppe junger Demonstranten ein, welche die Beamten mit Flaschen und anderen Wurfgeschossen angriffen. Ähnliche Szenen spielten sich in Turin ab.

Bereits am Samstagabend hatten rund 200 maskierte Demonstranten der neofaschistischen Gruppierung Forza Nuova im Zentrum von Rom die Polizei mit Leuchtraketen und Knallkörpern attackiert. Am Freitagabend hatte es Ausschreitungen in Neapel gegeben.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte am Sonntag nach einer erneuten Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen weitere Beschränkungen angekündigt. Seit Montag bleiben Kinos, Theater und Fitnessstudios für einen Monat geschlossen. Für Restaurants und Bars wurde die ab Mitternacht geltende Sperrstunde auf 18.00 Uhr vorverlegt. Viele sorgen sich nun um ihre Existenz.

Um die finanziellen Nöte abzufedern, plant Conte weitere Hilfen für Betroffene. Die Details dazu wollte er am Dienstag vorstellen. Conte räumte am Sonntag ein, dass die Pandemie zu "Ärger und Frustrationen" führe sowie "neue Ungleichheiten" hervorrufe. Gleichzeitig aber rief er dazu auf, auf die von der Regierung geplante "wirtschaftliche Unterstützung" zu warten. Diese werde "beträchtlich" sein.

Italien war während der ersten Corona-Welle im Frühjahr eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder der Welt. Insgesamt wurden in dem Land bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 500.000 Corona-Infektionen nachgewiesen, mehr als 37.000 Menschen starben.