Bewerber-Duos bekräftigen unterschiedliche Haltung zur "GroKo"

Geywitz/Scholz und Esken/Walter-Borjans in Stichwahl um SPD-Vorsitz

Berlin (AFP) - Die Entscheidung über die künftigen SPD-Vorsitzenden fällt in einer Stichwahl zwischen den beiden Kandidatenduos Geywitz/Scholz und Esken/Walter-Borjans. Wie der Vorsitzende der Zählkommission, Dietmar Nietan, am Samstagabend in Berlin mitteilte, erhielten sie in der ersten Runde der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz die meisten Stimmen. 53,3 Prozent der 425.630 wahlberechtigten SPD-Mitglieder nahmen Online oder per Brief an der Abstimmung teil.

SDP-Logo © AFP

Auf Finanzminister Olaf Scholz und die Brandenburger Landespolitikerin Klara Geywitz entfielen 22,68 Prozent der Stimmen. Sie lagen damit knapp in Führung, wie Nietan weiter bekanntgab. Auf den früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken entfielen 21,04 Prozent der Stimmen. Sie werden dem linken Parteiflügel zugerechnet.

"Ich bin froh, dass es so ausgegangen ist", sagte Scholz nach der Bekanntgabe des Ergebnisses. Sein Ziel sei, "dass die SPD eine mutige Partei ist und sich etwas zutraut", hob er hervor. Geywitz warb für eine weitere Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten: "Die SPD ist am besten in der Lage, Probleme zu lösen, wenn sie gestalten kann."

Gegen eine Fortsetzung der "GroKo" wandte sich dagegen erneut Esken. Sie sehe "keine Chance", gemeinsam mit der Union "Strategien für Zukunftsfragen zu entwickeln". Als ihr zentrales Ziel nannte es Esken, "die soziale Schere in Deutschland wieder zu schließen, die immer weiter auseinandergeht". Neben dem sozialen Zusammenhalt gehe es ihr auch um mehr Chancengerechtigkeit und den Kampf gegen den Klimawandel.

Auch Walter-Borjans sagte, er sehe die Zukunft der Koalition mit CDU und CSU "sehr kritisch". Allerdings wolle er noch "die Hoffnung nicht aufgeben" und die Chancen der "GroKo" noch einmal ausloten. "Wir müssen klare Ansagen machen, wie man in diesem Land für Gerechtigkeit sorgen kann", forderte auch er seine Partei auf.

Die Stichwahl zwischen den beiden bestplatzierten Duos findet vom 19. bis 29. November statt. Formal gewählt werden die neuen Vorsitzenden auf einem Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember. Von den 226.775 in der ersten Runde abgegebenen Stimmen waren 213.693 Stimmen gültig. Darunter waren 2376 Enthaltungen.

Platz drei erreichte das Duo Christina Kampmann und Michael Roth mit 16,28 Prozent. Es folgten Nina Scheer und Karl Lauterbach mit 14,63 Prozent, dicht gefolgt von Petra Köpping und Boris Pistorius mit 14,61 Prozent. Auf Gesine Schwan und Ralf Stegner entfielen 9,63 Prozent. Diese vier Duos sind damit ausgeschieden.

"Wir haben etwas Neues gewagt", sagte die kommissarische Parteichefin Malu Dreyer zu dem aufwändigen Auswahlverfahren mit 23 Regionalkonferenzen, auf denen sich die Bewerber in den vergangenen Wochen vorstellen konnten. Damit sei die SPD auch "ein Wagnis eingegangen". Dreyer und Generalsekretär Lars Klingbeil dankten auch den unterlegenen Bewerbern sowie den zahlreichen freiwilligen Helfern, von denen mehr als 200 seit dem frühen Morgen die Stimmen ausgezählt hatten.

Dreyer kritisierte wohl auch mit Blick auf die im Juni vom Vorsitz zurückgetretene Andrea Nahles, die SPD sei "in der Vergangenheit nicht immer solidarisch umgegangen mit unseren Parteivorsitzenden". Dies "wollen wir in Zukunft ändern".