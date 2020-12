Ghana wählt neuen Präsidenten und neues Parlament

Accra (AFP) - Im westafrikanischen Ghana sind am Montag mehr als 17 Millionen Stimmberechtigte zur Wahl eines neuen Präsidenten und des Parlaments aufgerufen. Für das Amt des Präsidenten treten zwölf Kandidaten an, darunter drei Frauen. Es wird jedoch erwartet, dass das Rennen um das höchste Amt zwischen dem amtierenden Staatschef Nana Akufo-Addo und seinem Vorgänger John Mahama entschieden wird. Umfragen sagen einen knappen Wahlsieg für Akufo-Addo voraus.

Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo tritt erneut an © AFP

Viele Ghanaer zeigten sich im Vorfeld besorgt darüber, dass von Parteien angeheuerte "Bürgerwehren" Probleme in den Wahllokalen verursachen könnten. In der Vergangenheit war es Ghana jedoch gelungen, die Gewalt nach Wahlen einzudämmen und friedliche Machtwechsel herbeizuführen - anders als in vielen anderen Ländern Westafrikas.