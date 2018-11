Giffey spricht in Chemnitz mit Unternehmern und Opferberatern

Chemnitz (AFP) - Mehr als zwei Monate nach den teils gewaltsamen Auseinandersetzungen in Chemnitz wird Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Samstag erneut die sächsische Stadt besuchen. Nach einem Gespräch mit SPD-Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (14.30 Uhr) will sich die Ministerin dort unter anderem mit Unternehmern sowie Vertretern von Zivilgesellschaft und Opferberatung treffen. Auf einer Pressekonferenz (17.15 Uhr) will Giffey die Unterstützung des Bundes für Projekte zur Demokratieförderung und für Jugendarbeit vorstellen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) © AFP

In Chemnitz war es seit Ende August zu zahlreichen Demonstrationen auch rechter Gruppen gekommen, die teilweise in Gewalttätigkeiten mündeten. Auslöser war der gewaltsame Tod eines jungen Mannes, für den mutmaßlich Flüchtlinge verantwortlich sind. Giffey hatte bereits wenige Tage danach Chemnitz besucht. Am Donnerstag war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Stadt, in rund zwei Wochen wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet.