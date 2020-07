Trump hatte in US-Bundesstaat im Juni umstrittenen Wahlkampfauftritt absolviert

Gouverneur von Oklahoma mit Coronavirus infiziert

Washington (AFP) - Der Gouverneur des US-Bundesstaates Oklahoma, in dem Präsident Donald Trump im Juni eine umstrittene Wahlkampfveranstaltung abgehalten hatte, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Trumps Parteifreund Kevin Stitt sagte am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz, ein Covid-19-Test bei ihm sei positiv ausgefallen. Er habe sich umgehend in Quarantäne begeben und werde von zu Hause aus arbeiten. Der 47-jährige Republikaner ist der erste US-Gouverneur, bei dem eine Coronavirus-Infektion bekannt wird.

Stitt (Mitte) bei Wahlkampfauftritt Trumps © AFP

Stitt hatte am 20. Juni bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps in Tulsa in seinem Bundesstaat teilgenommen. Eine Gesichtsmaske trug der Gouverneur wie die meisten Teilnehmer nicht. Am Mittwoch sagte Stitt, es sei höchst unwahrscheinlich, dass er sich das Virus bei dem Trump-Besuch zugezogen habe. Dafür liege die Veranstaltung zu lange zurück.

Die örtlichen Gesundheitsbehörden hatten nach dem Termin eine deutliche Zunahme der Corona-Infektionen verzeichnet. Auch Mitarbeiter von Trumps Wahlkampfteam wurden positiv getestet.

Trump hatte mit seinem Auftritt in Tulsa eine dreieinhalbmonatige Corona-Wahlkampfpause beendet. Wegen des Ansteckungsrisikos beim Zusammenkommen tausender Menschen wurde der Präsident scharf kritisiert. Ohnehin wurde die Veranstaltung für Trump zum Flop: Die Arena mit Platz für 19.000 Menschen blieb in großen Teilen leer, nach Angaben der Feuerwehr kamen nur rund 6200 Anhänger.

Vergangene Woche sagte Trump dann kurzfristig einen im Bundesstaat New Hampshire geplanten Wahlkampfauftritt ab. Als Grund nannte das Weiße Haus einen drohenden Sturm. Medienberichten zufolge befürchtete Trumps Wahlkampfteam aber, dass erneut nur wenige Anhänger zusammenkommen könnten.