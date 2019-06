Grab der Könige in Jerusalem nach Tumulten wieder geschlossen

Jerusalem (AFP) - Das Grab der Könige in Jerusalem ist nur wenige Stunden nach seiner mit Spannung erwarteten Öffnung wegen Tumulten wieder geschlossen worden. Weil ultraorthodoxe Juden versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, bleibt die historische Stätte nach Angaben des französischen Konsulats in Jerusalem vom Donnerstag bis auf Weiteres geschlossen. Das im Besitz Frankreichs befindliche Grab war erstmals seit neun Jahren wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

An Israeli policeman prevents Ultra-Orthodox Jewish men from entering the Tombs of the Kings site in Jerusalem owned and administered by the French consulate because they did not pre-register