Umweltschützer hatten Transparent an Braunkohlemine angebracht

Greenpeace protestiert vor slowakischer Botschaft gegen Festnahme von Aktivisten

Berlin (AFP) - Mit einer Mahnwache haben Greenpeace-Mitglieder am Dienstag vor der slowakischen Botschaft in Berlin gegen die Inhaftierung von Aktivisten der Umweltschutzorganisation in der Slowakei protestiert. Es sei dazu ein Brief an den slowakischen Konsul übergeben worden, sagte Greenpeace-Sprecher Christoph Lieven der Nachrichtenagentur AFP. Die Mahnwache mit Bannern und Kerzen sollte demnach den ganzen Tag andauern.

Freilassung von Umweltschützern in Slowakei gefordert © AFP

Zwölf Greenpeace-Aktivisten waren vergangene Woche festgenommen worden, nachdem sie an einem Turm auf dem Gelände der größten Braunkohle-Mine des EU-Landes nahe der Stadt Novaky ein Banner mit der Aufschrift "Beendet das Kohle-Zeitalter" angebracht hatten. Ein Bezirksgericht im slowakischen Prievidza hatte angeordnet, dass die Umweltschützer bis zum Beginn des Prozesses gegen sie in Haft bleiben müssen. Darunter ist laut Greenpeace auch eine 30-jährige Deutsche. Bis zum Prozessbeginn können der Organisation zufolge noch Monate vergehen.

"Menschen zu einer Bedrohung zu erklären, die sich friedlich für den Schutz unseres Planeten einsetzen, ist aberwitzig", forderte Lieven die Freilassung der Aktivisten. "Die eigentliche Bedrohung geht von Konzernen und Regierungen aus, die die Klimakrise weiter befeuern und so unsere Zukunft aufs Spiel setzen." Zeitgleich zu der Aktion in Berlin demonstrierte Greenpeace demnach auch an zehn weiteren slowakischen Auslandsvertretungen. "Wir wollen zeigen, dass unsere Aktivisten nicht allein sind", sagte Lieven.

Auch in der Slowakei selbst hatten am Montag hunderte Demonstranten die Freilassung der Umweltschützer gefordert. "Aktivismus ist kein Verbrechen", stand auf Plakaten in der Hauptstadt Bratislava. Auch slowakische Spitzenpolitiker sowie nach Greenpeace-Angaben auch hochrangige Vertreter der Justiz äußerten ihr Unverständnis über die Haftentscheidung des Bezirksgerichts. Braunkohle-Kraftwerke gelten als besonders klimaschädlich.