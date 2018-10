Syrische Rebellen kontrollierten Dschaber-Nassib-Übergang über drei Jahre lang

Grenzübergang zwischen Jordanien und Syrien wieder geöffnet

Dschaber (AFP) - Ein seit mehr als drei Jahren geschlossener Grenzübergang zwischen Jordanien und Syrien ist am Montag für den Verkehr geöffnet worden. In Dschaber auf der jordanischen Seite ging das schwarze Metallgitter um 08.00 Uhr in Anwesenheit von mehr als einem Dutzend Polizisten auf, wie ein AFP-Reporter berichtete. Mehrere Fahrzeuge mit jordanischen Nummernschildern bildeten eine Schlange für die Einfahrt nach Syrien.

Russische Militärpolizei am Nassib-Übergang August 2018 © AFP

Der Grenzübergang, der in Syrien den Namen Nassib trägt, liegt an der Autobahn zwischen den Hauptstädten Amman und Damaskus. Seit seiner Übernahme durch syrische Rebellen im April 2015 war er geschlossen. Im Juli zwang die syrische Regierung die Aufständischen jedoch zum Abzug aus der Region, wodurch der Weg für die Wiedereröffnung der wichtigen Handelsroute freigemacht wurde.

Eine von AFP eingesehene Vereinbarung zwischen Jordanien und Syrien sieht unter anderem vor, dass der Grenzübergang täglich von 08.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein soll.

Obwohl syrische Truppen den Großteil des Landes zurückerobert haben, kontrolliert die Regierung in Damaskus weiterhin nur etwa die Hälfte der 19 Grenzübergänge zu den Nachbarn Libanon, Jordanien, Irak und Türkei.