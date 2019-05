"Wir müssen alles ändern"

Greta Thunberg: Klimakrise lässt sich nicht "ohne Anstrengungen" lösen

Wien (AFP) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat an die Menschen rund um den Globus appelliert, ihre Art zu leben komplett auf den Prüfstand zu stellen. "Wir müssen alles ändern", sagte die Jugendliche bei einer Klimakonferenz in Wien. Nur weil es Elektroautos und Solarpaneele gebe, heiße dies nicht, dass sich die Klimakrise "ohne Anstrengungen bewältigen" lasse.

Thunberg und Schwarzenegger © AFP

"Der Mensch hat eine große Anpassungsfähigkeit", bekräftigte Thunberg. "Wenn wir uns (einer Gefahr) bewusst geworden sind, handeln wir und ändern uns."

Thunberg sprach in der Wiener Hofburg vor rund 1200 Entscheidungsträgern und Wissenschaftlern, die auf Einladung des aus Österreich stammenden Hollywoodstars Arnold Schwarzenegger über den Klimawandel berieten. Die Schwedin inspirierte tausende Jugendliche in Europa, sich an Fridays-For-Future-Demonstrationen für eine bessere Klimapolitik zu beteiligen.