Greta Thunberg bei Großdemonstration von Fridays for Future in Hamburg erwartet

Hamburg (AFP) - Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt am Freitag (12.00 Uhr) an einer Großdemonstration von Fridays for Future in Hamburg teil. Die von jungen Menschen getragene Klimaschutzbewegung will damit wenige Tage vor der Hamburger Bürgerschaftswahl am Sonntag ein deutliches Zeichen für mehr Anstrengungen bei der Senkung der CO2-Emissionen setzen.

Greta Thunberg bei einer Rede © AFP

Der Hamburger Urnengang am Sonntag sei eine "Klimawahl", betonte das Bündnis Fridays for Future, das mindestens 30.000 Teilnehmer zu einer Demonstration samt Kundgebung am zentralen Heiligengeistfeld erwartet. Hamburg ist eine Hochburg der Klimaschutzbewegung. Sie organisierte dort unter anderem schon zwei Demonstrationen mit 100.000 sowie 50.000 Teilnehmern. Thunberg war vor einem Jahr bereits einmal bei einem Protestzug in Hamburg dabei.